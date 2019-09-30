明年區域立委選舉，屏東縣從原本3席減為2席，席次變化讓過去第一選區多半是藍綠對決的局面，瞬間成了百家爭鳴，目前至少有5人正式表態參選，全都瞄準唯一一張進軍國會的門票。
其中包括爭取連任的民進黨籍鍾佳濱，國民黨則派出前高雄市政府社會局長葉壽山，另有屏東縣議員蔣月惠、立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠，紛紛表態將以無黨籍身分參選，加上代表一邊一國的潘偉龍，場面空前熱鬧。
地方政壇人士表示，過去立委選區從第一選區的屏北地區，及涵蓋屏東市的第二選區，多半都是藍綠對決為主，甚至連三角督的局面都很少見，此次選區變大，有意參選者陸續表態，一來一往皆牽動選情變化。
民進黨在立委蘇震清宣布退出黨內初選後，確定由鍾佳濱爭取連任，黨內展現團結氣勢，外界一度看好在綠大於藍的政黨板塊中，綠營占有一定優勢；不料洪恆珠傳出有意以無黨籍身分參選，攪亂地方政壇一池春水，也讓黨內人士憂心忡忡。
至於在藍營初選出線的葉壽山，近來積極走訪屏北鄉鎮，提高曝光度，同時鞏固屏東市藍營票倉，持續壯大基本盤。老早就表態參選的蔣月惠，以屏東市議員第一高票之姿，目標瞄準選票補助金，以她吸票機功力，恐怕左右整場選局結果。
除此之外，屏東縣議員潘長成兒子潘偉龍，日前也宣布將代表一邊一國行動黨參選。每位參選人的得票相互拉扯，讓這原本就撲朔迷離的選情更添變數，呈現人人有機會、各個沒把握的緊張局面。
(中時 )
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