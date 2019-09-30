台中市發生貓咪誤入台電西屯變電所內的誘捕籠，被活活熱死的不幸事件，震驚各界。市議員邱素貞、曾朝榮抨擊官員「麻木不仁」，「見死不救」，簡直「官僚殺貓」，已讓台中市愛護動物破功，友善城市美名蒙塵。台中市動保處強調，該處接獲通報後立即派員到場，但因變電所上鎖，無法進入。

市議員邱素貞、曾朝榮表示，台中市向來以宜居城市、友善城市自詡，人口數為全台第二大城市，如今傳出一隻貓咪遭台電西屯變電所內的誘捕籠捕捉，一名台中逢甲大學學生雖聯繫台電西屯服務所、打台電服務專線1911、市民服務專線1999、甚至通報台中市動保處，各單位竟然都沒人積極處理，最後貓咪因天氣熱，被活活熱死，真是駭人聽聞，引起各界撻伐。

邱素貞、曾朝榮指出，愛護動物，保護動物，絕不光是嘴巴說說而已，更不是美化政府的文宣口號，是要付之行動的，最近氣溫炎熱，中午暴露戶外，就像進入烤箱一樣，貓咪被關在籠子裡曝曬待援，強忍煎熬痛苦，竟然無人伸援手，令人不捨與與氣憤。

邱素貞、曾朝榮說，貓咪誤入誘捕龍，第一時間雖有學生反映救援，但各單位互踢皮球，沒人積極處理營救，眼睜睜看一個寶貴的生命痛苦死去，，這些官員們究竟有沒有良心？有沒有同理心？官員見死不救發生在台中市，已讓號稱動物友善城市美名破功、蒙羞。

台中市動物保護防疫處說明，台電西屯變電所有貓隻被關在誘捕籠，民眾擔心天氣炎熱貓隻可能中暑進行通報，但台電人員遲未前往，又向台中市動保處通報，動保處接獲通報後立即派員到場，但因變電所上鎖，無法進入。

動保處強調，市府將派員至台電調查，釐清相關人員作業程序，依法處置；此外，針對動保處人員於現場疏失未回報請求支援，市府也將懲處，檢討並加強人員訓練。

(中時 )