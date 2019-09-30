明天還有機會續放颱風假？主播戴立綱洞悉米塔颱風最新動態

中颱米塔目前持續沿台灣東部海面北上，氣象局預估今晚到明天清晨風雨最大，至於是否會再多放一天颱風假？氣象專家戴立綱回應，「別想！」

戴立綱今天在臉書表示，「週二別想放颱風假，因為颱風天亮就跑了」，下午在《中時電子報》的直播中也強調，「明天早上警報就會解除，大家回去乖乖上班上課」。

戴立綱指出，今晚6點以後，北部、宜蘭的風雨會逐漸增大，花蓮的風雨則會減弱，台北、新北、桃園風雨最大的時間預估會在11點，而宜蘭11點後則因為雪山的屏障使風雨逐漸變小。

(中時電子報)