【旺董Q&A 9 】《兩岸良制統一中國？韓的太上皇？韓國瑜與中間選民？藍綠台商在大陸？》- 真道理性，真愛台灣 - 蔡衍明

依據旺旺中時9月26日公布的2020總統大選民調，蔡英文總統以39.1％支持度領先國民黨參選人韓國瑜的25.4％。有網友問旺董，希望提醒韓國瑜，有一些預防的問題、發現的問題、解決的問題，旺董回應如下：

這個有機會碰到都會說，但是我也沒有那麼多機會跟他說話，有時候想要跑來跟他說，但是看到他那麼累，看他這樣難過可憐，就講不太出來。

所以，很多再寄給他們裡面的人，讓他們自己去參考自己去想，選舉就是要有自己的想法，不是我們外人可以插手太多的。你今天要做一個兩千三百萬人的領導人，你要怎麼樣？做一個領導很簡單，是不是、要不要、好不好、對不對，自己要判斷，然後執行徹底如此而已。

當然現在韓國瑜也好、包括我覺得蔡英文總統也一樣，旁邊一定很多人、很多人的意見，幾百項，當然他們自己要去判斷他應該是要聽哪一個，甚至有自己特別的想法。如果你判斷錯了，代表你也是領導力會有問題。我覺得天助自助，自己要先助自己，天才會助你，這個是我的意見。

另外有網友問旺董說，三民主義統一中國有可能性嗎？旺董回應說：

這個要怎麼來說呢...其實未來的中國，慢慢差不多是三民主義，怎麼樣對中國人好的？我覺得大陸真的有他們的一套。如果要讓我說的話，他們在研製一套有中國特色的自由民主。當然你們有的人聽我說這句話會罵我，但是我認為大陸是朝著這個方向在想，哪一些可以自由？哪一些可以民主？哪一些不行？會影響到國家動亂的通通都不行！其實他們有在研究這一套。

所以我記得我提出來說，在大陸我也在正式的場合講過，既然大陸這麼愛台灣，不然國民黨、民進黨、再加一個共產黨，一起來比賽愛台灣。其實那時候國台辦也有回應，他們說有人這麼講，那我們也可以來嘗試比賽我們的良制。

我覺得大陸他們現在是這麼有信心，這種自信從十九大以後習主席說話以後，人民都跟著對自己很有自信。當然有一些，你說一個國家要管理到讓人民都這麼有自信，這沒那麼簡單。當然有一些悲觀（的人），大陸也有很多悲觀的人，悲觀就是認為現在經濟差一點或什麼的，那是一些大生意人在悲觀。

我是說一般的民眾對自己的國家未來的這種自信，當然真的要造成這種自信沒那麼簡單，所以我覺得大陸他們可能真的有在想一些什麼，這一句話是我取名的，「有中國特色的自由民主」。

這不是我被大陸洗腦說的，這是我自己的感覺，台灣是自由民主到亂了(套)，自由民主亂到後來會變成獨裁！

(中時電子報)