夏末秋初是蛇類出沒的高峰期，高雄師範大學燕巢校區位於燕巢山區，每到這個季節常有蛇類於校內出沒，學生飽受驚嚇。日前1尾小蛇躲在機車車體內，學生發現，連車帶蛇騎至派出所，請警方幫忙處理。

岡山警分局9月30日說，22日下午3時許，2名男學生共乘1部機車，慌忙駛進岡山分局深水派出所，將車停好後，跑進所裡直呼「機車內有蛇」。

學生告訴警方，在騎車時發現有1條小蛇從左側機車把手探出頭來，又縮了進去，騎車的男學生因有戴著手套，且眼看距離派出所不遠，便硬著頭皮繼續騎至派出所，請求警方協助。

警員聽後，便迅速地拿出捕蛇夾，準備抓蛇。龔姓警員先查看機車，發現是1條無毒的南蛇幼蛇，便請附近機車行協助拆下車殼，以捕蛇夾抓住後，裝進預先準備的米袋，載往人煙罕至的樹林中放生。

警方藉此呼籲，有部分的蛇類蘊含毒性，也有些是屬於保育類；民眾若發現蛇的行蹤，千萬別慌張、驅趕或自行捕捉，因蛇隻遇到危險會有攻擊行為，請立即撥打119通報消防隊處理，以免發生危險或觸犯野生動物保育法。

(旺報 )