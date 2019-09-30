颱風米塔挾帶豪雨，暴風圈已接觸到花東地區，並且沿東部北上，越晚宜蘭與北部地區雨勢會越明顯。氣象局預估，米塔暴風圈將沿台灣東部海面北上，通過東北部後進入台灣北部海面，颱風周一晚上至周二晨間最靠近台灣，北部風雨於午夜前後最強。
各地方政府仍視氣象局最新資料宣布周二（1日）是否停班停課，將陸續公布，《中時電子報》為您整理全台狀況一覽。
【北部】
基隆市：22時宣布。
台北市：22時宣布。
新北市：22時宣布。
桃園市：未宣布。
新竹市：22時宣布。
新竹縣：22時宣布。
【中部】
苗栗縣：未宣布。
台中市：20時宣布。
彰化縣：20時宣布。
雲林縣：明天正常上班上課。
南投縣：20時宣布。
【南部】
嘉義縣：明天正常上班上課。
嘉義市：明天正常上班上課。
台南市：明天正常上班上課。
高雄市：明天正常上班上課。
屏東縣：明天正常上班上課。
【東部】
宜蘭縣：22時宣布。
花蓮縣：未宣布。
台東縣：以中央氣象局19時的預報為研判依據，屆時再行宣布。
【外島】
澎湖縣：未宣布。
連江縣：22時宣布。
金門縣：金門正常上班上課。
綠島鄉：未宣布。
蘭嶼鄉：未宣布。
(中時電子報)
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