颱風米塔挾帶豪雨，暴風圈已接觸到花東地區，並且沿東部北上，越晚宜蘭與北部地區雨勢會越明顯。氣象局預估，米塔暴風圈將沿台灣東部海面北上，通過東北部後進入台灣北部海面，颱風周一晚上至周二晨間最靠近台灣，北部風雨於午夜前後最強。

各地方政府仍視氣象局最新資料宣布周二（1日）是否停班停課，將陸續公布，《中時電子報》為您整理全台狀況一覽。

【北部】

基隆市：22時宣布。

台北市：22時宣布。

新北市：22時宣布。

桃園市：未宣布。

新竹市：22時宣布。

新竹縣：22時宣布。

【中部】

苗栗縣：未宣布。

台中市：20時宣布。

彰化縣：20時宣布。

雲林縣：明天正常上班上課。

南投縣：20時宣布。

【南部】

嘉義縣：明天正常上班上課。

嘉義市：明天正常上班上課。

台南市：明天正常上班上課。

高雄市：明天正常上班上課。

屏東縣：明天正常上班上課。

【東部】

宜蘭縣：22時宣布。

花蓮縣：未宣布。

台東縣：以中央氣象局19時的預報為研判依據，屆時再行宣布。

【外島】

澎湖縣：未宣布。

連江縣：22時宣布。

金門縣：金門正常上班上課。

綠島鄉：未宣布。

蘭嶼鄉：未宣布。

(中時電子報)