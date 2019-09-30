中颱米塔來襲，桃園市長鄭文燦昨趁風雨來襲前，先赴八德和桃園3個施工中的河岸視察，其中印象大橋已先將機具撤離、打通施工便道。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦昨趁風雨來襲前，先赴八德和桃園3個施工中的河岸視察，其中預定在年底完工的印象大橋，目前正在進行護岸整建工程，水務局提前將機具撤離、施工便道打通，維持工區安全，鄭文燦要求水務局在颱風來臨前做好防汛整備工作、加強保護堤防破堤處，避免災害發生。

桃園和蘆竹交界的印象大橋，水務局正斥資1.86億元進行護岸整建暨水域營造工程，從經國二號橋上游至大檜溪橋下游坡道總長約609公尺，去年1月開工、預計12月中旬完工，鄭文燦說，完工後能提升河岸防災能力及景觀美化，並串聯南崁溪自行車道，開創南崁溪斷點整合計畫的新里程碑。

鄭文燦提到，目前工程進度95％、進入尾聲，施工過程所設的臨時便道及臨時塔柱可能阻礙通水，水務局預先拆除臨時設施，通暢南崁溪排洪斷面。

鄭文燦也指出，上任後在南崁溪連續蓋了5座橋，包括築夢橋、南崁大橋、新春橋、水汴頭大橋跟印象大橋，其中印象大橋是最後一座橋，也是南崁溪最大亮點，期待年底完工帶來新風貌。

(中時 )