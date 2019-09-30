東海大學日前在「108年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮榮獲大專組績優學校獎。東大體育室主任黃淑貞30日表示，東大致力於體育課程改革、參加國內大型競賽活動及國際交流，積極推廣體育正向能量。

教育部體育署為表揚致力推展體育學校，27日舉行「108年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮，東海大學獲得大專組績優學校獎，由體育室主任黃淑貞代表領獎。

黃淑貞表示，東海大學推動體育教育包括體育課程改革、活動與競賽及行政與服務等三大面向都有卓越績效。在體育課程部分，大一強調健康體適能、大二著重專項理論與實作，並訂定體育畢業門檻、辦理國際體育運動學術研討會，積極參與青銀共創、樂齡樂活計畫。

黃淑貞強調，東大每年舉辦校慶運動大會及各類競賽，積極參加國內大型競賽及國際交流活動，已連續5年承辦全國大專棒球聯賽。此外，東大校園運動場區廣大，打造「東海體育園區」，並提供夜間照明設備提供優質運動環境及積極朝向友善校園發展。

(中時 )