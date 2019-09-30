吳宗憲、黃鴻升（小鬼）、Lulu、陳漢典、主播王偊菁、呂捷30日出席三立電視金鐘分享會，吳宗憲透露林柏昇（KID）金鐘獎當天會出席頒獎典禮，已跟軍方請假，至於外界最關心的誰組隊走紅毯，他透露當天從上海趕回來，來不及走星光大道。金鐘獎即將來臨，談到一路走來的風雨，他感觸頗深，「覺得台灣不是人待的地方，如果哪一天你們把最可愛的吳宗憲給逼走了，才是最大的損失。」

吳宗憲忍不住笑指Lulu窩裡反，她跟蕭敬騰、林宥嘉主持《聲林之王》自打自己、他、陳漢典主持的《綜藝大熱門》，他透露大家約好，當天聽到公布「得獎者是……」，就要一起站起來，沒得獎直接走出去逸仙路集合，雖然嘴裡說著玩笑話，但他心裡很明白，節目做好才是更重要的事，「《我猜我猜我猜猜猜》做17年，沒拿過綜藝節目獎，但是我們的服務已成立，它本身就是品牌，這才是最重要的。」

小鬼（左起）、吳宗憲、Lulu、陳漢典、呂捷以及主播王偊菁出席活動。（粘耿豪攝）

吳宗憲表示，「台灣僅剩一個傳統綜藝《綜藝大熱門》，如果我是文化部，我就補助這個節目，它培養多少人了。」他感嘆，「我可以當教練的機會已經太少，你們看，我別的副業賺多少錢了。」他生日當天在上海，跟女兒一起吃飯，收到皮夾當生日禮物，透露10月在大陸的公司即將開展，據點非常多，從上海、福州、西安，到重慶、北京等地都有據點，目前不會影響主持工作。

(中時 )