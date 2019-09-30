已邁入16年的康百視美食音樂節即將在10月5日、6日於台中七期UNO廣場登場，這由雙語月刊的康百視雜誌舉辦的美食饗宴是台中地區外籍人士年度盛事，今年也有21個樂團與音樂家接力表演，更有50個攤位參與，另中信兄弟俱樂部球員也將在此活動中亮相。

康百視美食音樂節，是即將進入20年的康百視雜誌主辦，今年以「台中最棒」為主題，活動時間從5日中午12點到晚間10點、6日則到晚間9點結束。

康百視雜誌合夥發行人何道明指出，康百視美食音樂節活動邁入第16個年頭，活動場址從廣三SOGO、美術園道、草悟道，直至去年移師台中大遠百旁UNO市集進行活動，今年雖然UNO市集已不存在，但該活動持續在這個場地登場，預估可吸引兩萬人次參與。

表演的曲風也相當豐富；從搖滾、龐克、嘻哈、爵士藍調到鄉村音樂，內容精采可期。特別的是，今年首次合作的贊助商還有潭子觀光蘭園與台中中信兄弟棒球俱樂部，活動現場也會有球員前來助陣與販賣周邊商品。

(中時 )