外皮酥脆，內餡飽滿、口感冰涼，一口咬下去就爆餡的泡芙，是台東市艾薇塔烘焙工坊的人氣甜點，有4種口味供挑選，價格也很親民，1個只要30元，就能享受到令人銷魂的超爽口感，是台東許多泡芙控的最愛。
位於台東市鐵馬道旁的艾薇塔烘焙工坊，已累積10幾年的好口碑，手作的爆餡泡芙有芋頭、克林姆、巧克力、紅豆4種口味，外皮採用酥脆的波蘿，，先咬到的是喀滋喀滋的酥脆外皮，接著冰涼而飽滿餡料流出，飄出的香氣，口感多層次，感覺只有1個「爽」字。
「只要不是偷工減料，做出來的食物就會好吃」，老闆娘劉佳杏說，泡芙的4種餡料都是自己熬煮，除了原味的克林姆以外，大人偏愛有濃濃芋香的芋頭口味，小孩則喜歡巧克力，現代人不喜歡吃太甜，所以甜度也有調降。
位於台東鐵馬道旁的艾薇塔烘焙工坊，已有15年歷史，劉佳杏說，小時候就愛吃甜點，但是10幾年前台東的甜點不是太甜就是太貴，所以就自己做，並以平價跟台東鄉親分享，除了泡芙以外，生日蛋糕、堅果手工餅乾也都是店裡的人氣商品。
店名：艾薇塔烘焙工坊
地址：台東市開封街680巷9號
營業時間：早上9點到下午6點（星期日公休）
電話：089-343868
售價：泡芙／30元
(中時 )
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