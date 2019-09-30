台中市政府衛生局配合教育局「無菸校園」政策，除加強校園周邊菸害防制查處外，自10月1日起公告台中市136所學校周邊人行道及校門口全面禁菸，違者可處新台幣2000元至1萬元罰鍰，提醒民眾勿於校園周邊人行道及校門口區域吸菸。

教育局指出，據衛生局調查，近八成的市民贊成校園周邊人行道禁菸，市府自106年起至今年共計公告台中市136所學校周邊人行道及校門口全面禁菸，包括台中女中、台中家商、忠明高中、東山高中、文華高中、惠文高中、豐原高商、台中高農、衛道高中、葳格高中等高中職學校。

教育局表示，人行道屬公眾活動區域，民眾於校園周邊吸菸，會讓二手菸飄進教室，造成師生不適，也有研究證實二手菸為A級致癌原之一，暴露其中有危害風險。現行菸害防制法規範高級中等以下學校全面禁菸，但未明定校園周邊人行道及校門口外的範圍是否禁菸，因此市府以公告規範校園周邊人行道及校門口全面禁菸，違者處新台幣2千元至1萬元罰鍰，提醒民眾勿於禁止區域吸菸。

另外，由台中市政府主辦的2020台灣燈會也將公告禁菸，燈會期間執行菸害防制查處與宣導，提供安全賞遊燈會的環境。民眾如有意願戒菸，可撥打免費戒菸專線0800-636363，或至鄰近衛生所洽詢，也可至台中市政府衛生局網站（https：／／www.health.taichung.gov.tw／專業服務／菸害防制／戒菸服務）查詢合約醫事機構接受戒菸服務與衛教諮詢。

(中時 )