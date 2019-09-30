無黨籍北市議員鍾小平早在17日在議會受訪時就自爆，鴻海創辦人郭台銘有叫他去選新北市立委第一選區，他也會和郭合掛看板，30日更直言，已將戶籍遷到石門，將以郭台銘盟軍身分參選，怎料卻遭郭辦打臉，批鍾的說法完全與事實不符，郭沒有叫他去選或承諾合掛看板。鍾小平對此改口稱，他是要爭取郭董來支持他回淡水選，更坦言「若沒有郭董支持，我就無法選了！」

鍾小平29日稱郭辦開會決定他去淡水選舉，30日更在電台廣播受訪時，大談郭家軍布局，直指立委提名業務的召集人是前立委周守訓，責任都在周守訓身上，另外包括前台東縣長黃健庭、前立委徐中雄、前立委沈富雄等人，都是郭陣營要角；而幕僚蔡沁瑜、郭昕宜、李縉穎都針對都會區參選，大數據博士高虹安更有幫他分析淡水選民結構。

不過，郭辦卻立即發出聲明打臉稱，鍾小平遷戶籍絕非郭台銘授意或指派，不但從無同掛看板的承諾，更非代表所謂「郭家軍」出征一事，鍾提到郭辦開會決定他去淡水選舉等言論完全與事實不符；而所謂「郭家軍」出征代表確定的也僅有李縉穎1人。

事後，鍾小平今日下午受訪則改口稱，是他自己主動要去淡水選，並服膺郭董的理念，強調自己是中華民國派，去選的目的就是要國會藍綠不能過半，且也不是為了對付國民黨對手洪孟楷，因此希望爭取郭董的認同和提名，所以他才說要以「郭台銘盟軍」身分，但倘若沒有郭董的支持，他就無法選了。

至於原先鍾小平是要爭取民眾黨在北市中正萬華的立委提名，最後又變成改選新北淡水，北市府顧問蔡壁如稱，鍾一直沒有和他們討論，所以才徵召徐立信。鍾小平對此也坦言，蔡壁如說得沒錯，他後來也很消極，但徐立信卻很積極，他考量郭柯聯盟在同一選區只推一人，所以讓給徐立信，自己則回老家去選。

(中時 )