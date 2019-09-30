◎高鐵南延 葉匡時：不如高捷延伸屏東

高鐵延伸屏東方案，中央、高雄意見分歧，高市副市長葉匡時、交通局長鄭永祥30日出面解釋，交通部採行的左營方案效益不足，建議中央考量高鐵進入高雄市區方案，或改為加速延伸高雄捷運至屏東；葉匡時直言，這些訴求在行政院會提出根本是「狗吠火車」、行文中央也不會被理睬，只能透過媒體、輿論傳達，希望中央正視地方真正的需要。

◎何韻詩遭潑漆 韓國瑜籲包容不同聲音

929台港大遊行，香港歌手何韻詩遭民眾潑紅漆，高雄巿長韓國瑜30日被問到潑漆的民眾曾跟他合照一事回應，跟他拍照的人非常多，不可能先過濾每個人的政治立場，強調台灣最可貴的就是自由民主，呼籲包容不同意見跟聲音。

◎沒有韓 高市議員僅10人登記質詢

高市議會決議準時下班，民進黨團上周痛批藍營護航韓國瑜，26、27日市長施政報告與質詢，每天都有4、50名議員登記質詢，藍綠對抗亂成一團，民進黨議員潑咖啡、丟報告書、落淚指控「質詢權被剝奪」；但今日進入部門質詢，依規定韓國瑜不必出席，上午開議時僅10人登記下午質詢，監督火力瞬間降至五分之一。

◎晚上起北部變迎風面 風雨將達巔峰

米塔颱風急撲，中央氣象局課長羅雅尹表示，目前中颱米塔的暴風圈已接觸到花東地區，越晚宜蘭與北部地區雨勢會越明顯，雨量將急速增加，主要是因颱風接近加上風向轉西北風，北部會變迎風面，預計宜蘭傍晚起就會風強雨大，北部則是晚上到明天凌晨風雨最強。

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(中時電子報)