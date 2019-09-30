全球城市空氣品質監測網站Air Visual連日將越南河內市列為全球空氣最差的城市，數據顯示，河內市空氣品質指標（AQI）甚至高達289。當地環保機構表示，空氣品質差主要由粉塵污染造成。

根據AirVisual網站數據，河內市自9月中旬以來都被列為全球空氣污染最嚴重的10個城市排行榜中，尤其是近日來一直排名第1糟，AQI指標都超過200，甚至有時高達289。

空氣品質指標對人體健康的影響程度，AQI指標自201至300，被列為「非常不健康」程度，人體可能產生較嚴重的健康影響。

越南「民智報」新聞網站今天引述AirVisual網站數據指出，河內市今天上午6時AQI指標為265，空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度為215.4μg/m3，比國家標準（25 μg/m3）高出8倍，比世界衛生組織（WHO）的年均水準高出20倍。

河內市資源與環境廳表示，河內市與越南各北部省市最近處於秋夏季節交替時期，近日來河內市因籠罩在霧中，導致粉塵無法飄出，空氣品質下降，預計10天過後將有冷氣團南下，屆時城市空氣品質會有所改善。

(中央社)