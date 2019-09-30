沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼在今天播出的訪問中表示，若沙烏地和伊朗開戰，油價將狂飆，重創全球經濟，他寧願以非軍事方式解決和中東地區對手伊朗之間的緊張情勢。

沙烏地實際統治者穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時說：「全世界若不採取強烈堅定行動嚇阻伊朗，衝突將進一步升溫，進而威脅全球利益。」

穆罕默德．沙爾曼警告：「原油供應將中斷，油價將飆升至我們此生從未見過、無法想像的高價。」

他指出，沙烏地和伊朗若發生戰爭，對全球經濟將是一場災難。「這個區域占全球能源供應的30%、全球貿易流通量的20%和全球國內生產毛額（GDP）的4%。想像這3部分全都停止，將代表不是只有沙烏地或中東國家經濟，全球經濟都將完全崩潰。」

穆罕默德．沙爾曼還說，沙烏地石油設施14日遭受的攻擊毫無意義。沙烏地和美國將這起攻擊歸咎於伊朗。

他表示：「（這起攻擊）沒有戰略目的。只有笨蛋才會攻擊全球石油供應的5%。他們唯一的戰略目的是證明自己愚蠢，這就是他們所做的。」

當主持人直接了當詢問穆罕默德．沙爾曼，沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年10月遭謀殺分屍是否由他下令行動，他回答：「絕對不是。這是一起令人髮指的犯罪。」

他又說：「然而身為沙烏地的領導人，我負起完全責任，尤其是這起行為是由替沙烏地政府工作的人所犯下。」

(中央社)