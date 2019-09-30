中醫大新竹附設醫院神經外科醫師巫智穎說明，「微創水冷式射頻神經阻斷手術」

65歲吳姓婦人做腰椎融合手術1年後，發生疼痛到眼淚直飆，沒辦法起床，求診以藥物、復健及治療均無明顯改善，中醫大新竹附設醫院神經外科醫師巫智穎診斷後，施以「微創水冷式射頻神經阻斷手術」治療，讓她疼痛指數從9分下降到1分，甩掉疼痛。

巫智穎表示，「薦髂關節」位在薦椎（尾椎骨）與腸髂骨（骨盆）的交界處，作用是承重與吸震，對活動及步行過程中，分散上半身與下肢壓力，發生病變或失能，可能曾經受傷、長期姿勢不良、懷孕或做過胸腰椎融合手術等，讓薦髂關節失去支撐身體功能。

臨床上，薦髂關節疼痛症候群不容易診斷，必須仰賴詳細病史詢問和理學檢查，一旦高度懷疑是薦髂疼痛症候群時，可施行診斷性注射神經止痛術來確立診斷，再施行「微創水冷式射頻神經阻斷手術治療」可達長期效果。

巫智穎說明「微創水冷式射頻神經阻斷手術治療」只要局部麻醉，安全，不出血、不需住院，此技術只把薦骼關節感覺神經的傳送功能阻斷，患處運動神經完全不受影響，當症狀緩解後，還需要鍛鍊核心肌群和臀腰肌肉，以免再度復發。

巫智穎建議民眾必須維持良好的坐站姿，避免長時間翹二郎腿或單腳站立，若有扁平足或長短腳也需要積極矯正，才能預防薦髂關節疼痛症候群。

(中時 )