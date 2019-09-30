台南農作物今年獲一家國際大飯店相挺，繼9月推出柚子與虱目魚料理，香格里拉台南遠東國際大飯店10月推出「紅菱入菜」創意料理，趁菱角產季，請主廚師傅走訪菱角田採收新鮮貨源，推出9道菱角料理，落實從產地到餐桌的「可持續美食計畫」主張。
香格里拉台南遠東國際大飯店今年執行「可持續美食計畫」，需從台南當季農產中選出適合入菜的項目，主廚黃胤仁每月都要絞盡腦汁，挑戰研發多道菜色，9月推出香柚入菜，10月以菱角為主，推出9道菱角料理。
創意顛覆傳統做菜方式，包括燒鴨、獅子頭、炒糯米飯與竹炭酥餅，甚至海鮮羹，黃胤仁都摻入菱角當主食。「紅菱入菜」將在飯店的自助餐廳、醉月樓餐廳持續到10月底，11月再更換另一種農產品入菜。
業者表示，接下來每月將推出一種在地盛產的農作物料理，透過採購本地食材，支持在地農產品，以飯店的餐廳行銷台南農業。
(中時 )
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