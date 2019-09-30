台中市政府衛生局配合教育局「無菸校園」政策，除加強校園周邊菸害防制查處外，自10月1日起公告台中市136所學校周邊人行道及校門口全面禁菸，違者可處新台幣2千元至1萬元罰鍰，提醒民眾勿於校園周邊人行道及校門口區域吸菸。

據衛生局調查，近八成的市民贊成校園周邊人行道禁菸，市府自106年起至今年共計公告台中市136所學校周邊人行道及校門口全面禁菸，包括台中女中、台中家商、忠明高中、東山高中、文華高中、惠文高中、豐原高商、台中高農、衛道高中、葳格高中等高中職學校。

衛生局長曾梓展表示，人行道屬公眾活動區域，民眾於校園周邊吸菸，會讓二手菸飄進教室，造成師生不適，也有研究證實二手菸為A級致癌原之一，暴露其中有危害風險。現行菸害防制法規範高級中等以下學校全面禁菸，但未明定校園周邊人行道及校門口外的範圍是否禁菸，因此市府以公告規範校園周邊人行道及校門口全面禁菸，違者處新台幣2千元至1萬元罰鍰，提醒民眾勿於禁止區域吸菸。

另外，由台中市政府主辦的2020台灣燈會也將公告禁菸，燈會期間執行菸害防制查處與宣導，提供安全賞遊燈會的環境。民眾如有意願戒菸，可撥打免費戒菸專線0800-636363，或至鄰近衛生所洽詢，也可至台中市政府衛生局網站查詢合約醫事機構接受戒菸服務與衛教諮詢。

(中時 )