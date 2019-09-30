米塔颱風停班課？台中市府：今晚8點宣布 17:452019/09/30 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市雖然不在米塔颱風大風雨警戒範圍內，市府有備無患，今晚8點宣布明天是否停班課。（盧金足攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 米塔颱風已增強為中度颱風，影響台中最劇烈時間為30日下午至明日凌晨，台中市災害應變中心今日上午一級開設，由市長盧秀燕親自坐鎮主持工作會議，市民關心明天台中市是否要停班停課？市府表示，今晚8點宣布明天是否停班停課。 盧秀燕表示，台中市雖然不在大風雨警戒範圍內，但市府有備無患，「寧願過度準備，也不要措手不及」，要求各區、各局處都要加強警覺，不要掉以輕心。 (中時 ) #颱風 #台中市 #停班停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中鐵馬嘉年華 奧萬大入園有優惠 04:102019/09/26 地方新聞 議員批中巿審計報告有四大缺失 要求退回 15:102019/09/26 生活 台中市6條產業體驗專車遊程10／6啟動 16:142019/09/26 生活 楊祥銘 接掌台中市不動產聯盟 04:102019/09/27 產業特刊 百家樂餐廳涉賭抓不到？盧秀燕怒嗆 14:332019/09/27 政治 百家樂餐廳疑掛羊頭賣狗肉 盧秀燕：取締直到關門 16:592019/09/27 政治 台中市文小65學校預定地千萬球場啟用 17:382019/09/27 生活 百家樂餐廳涉賭 燕鐵腕取締 04:102019/09/28 地方新聞 不斷更新》苗栗縣、新竹市晚上6時起停止上班上課 08:262019/09/30 生活 主題餐廳藏賭 中市警扣6千萬籌碼 12:362019/09/30 社會 生活熱門新聞 明續放颱風假？北北基、宜蘭22時前宣布 - 生活 週二繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 氣象局：晚上起北部變迎風面 風雨將達巔峰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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