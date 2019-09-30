米塔颱風已增強為中度颱風，影響台中最劇烈時間為30日下午至明日凌晨，台中市災害應變中心今日上午一級開設，由市長盧秀燕親自坐鎮主持工作會議，市民關心明天台中市是否要停班停課？市府表示，今晚8點宣布明天是否停班停課。

盧秀燕表示，台中市雖然不在大風雨警戒範圍內，但市府有備無患，「寧願過度準備，也不要措手不及」，要求各區、各局處都要加強警覺，不要掉以輕心。

(中時 )