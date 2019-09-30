北北基明是否續放颱風假 晚間10點前宣布 17:462019/09/30 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中颱米塔侵襲北台灣，今天下午開始暴風圈觸及台灣陸地，風雨漸強，新北市市長侯友宜下午5時30分進駐災害應變中心，主持第2次工作會報，並與各區公所同步視訊，新北市府表示，北北基明天是否停班、停課，最晚將於晚間10時前宣布。 (中時 ) #北北基 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 米塔颱風生成 豪雨襲北北基 北巿一級淹水警戒 09:192019/09/28 生活 米塔路徑再偏西 撲台率大增！這時段風雨最可怕 17:322019/09/28 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 18:212019/09/29 生活 北北基30日停班停課 22:302019/09/29 生活 北北基宣佈30日停止上班上課 22:272019/09/29 生活 北北基明停班停課 台北慈濟醫院上午門診正常 22:492019/09/29 生活 颱風來襲醫院暫停門診 長庚設有颱風特別門診 00:022019/09/30 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 10:072019/09/30 生活 中颱米塔影響 基隆午間起停收垃圾 10:292019/09/30 生活 生活熱門新聞 明續放颱風假？北北基、宜蘭22時前宣布 - 生活 週二繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 氣象局：晚上起北部變迎風面 風雨將達巔峰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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