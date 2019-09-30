中颱米塔侵襲北台灣，今天下午開始暴風圈觸及台灣陸地，風雨漸強，新北市市長侯友宜下午5時30分進駐災害應變中心，主持第2次工作會報，並與各區公所同步視訊，新北市府表示，北北基明天是否停班、停課，最晚將於晚間10時前宣布。

(中時 )

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