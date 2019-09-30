經紀公司CEO廖寶軍（右）居中介紹，Jourdan（左）到重慶拜訪導演高希希。（人人影視提供）

香港藝人蔡穎𠒇Jourdan在IG分享她與大陸著名導演高希希的合影，表示透過大陸影視公司CEO廖寶軍介紹，得以飛到重慶，到高希希執導的電視劇《你好，昨天》探班、學習，「能與高導認識是我的榮幸，實在太幸福了，估計今晚要失眠了！」

導演高希希是大陸知名導演，曾是古裝劇《傾世皇妃》出品人，《獨孤天下》監製，執導的優酷獨播劇《你好，昨天》9月26日剛在重慶開拍，是一部青春成長類題材網劇。

Jourdan出生於香港，今年20歲，從事平面模特工作已有2年，有感於模特兒生命周期短，一直想跨界轉型。Jourdan表示：「到了劇組以後，見識到很多平時見不到的，例如片場有幾百人一起努力把作品完成等等，所以我親身去過片場看過才會知道，平時模特拍照可能就幾個人，拍幾張硬照。親身到過片埸才知道那個分別。而且看到高導拍戲非常的認真，一直盯著監視器，一直跟現場的執行導演和演員說戲，一遍又一遍的，非常有耐心和苛刻認真……雖然在劇組只待了短短的一天時間，但這次學習到很多東西，真的非常難忘，未來準備去北京，希望可以去追逐我的夢想，當1名演員。」

(旺報 )