女神劉詩詩因與吳奇隆合作《步步驚心》擦出愛火，2015年兩人步入禮堂，婚後她逐漸減少工作量，終於在升格人妻後3年宣布有了愛的結晶，她也在懷孕後停工專心養胎，直到今年4月生下兒子，但她產後仍是未公開露面，重心在照顧寶寶跟調養身體上頭，而粉絲在今天盼到了一解相思愁的曙光，劉詩詩工作室首度公開了女神當媽後的近照，讓網友看了直呼不可思議。

劉詩詩自懷孕後就低調神隱養胎，而誕下寶寶至今，她則忙於調養身體跟育兒，直到日前被拍到現身機場、低調回公司，但仍未進一步說明復工時間，然今天(9/30)，劉詩詩官方工作室微博正式曝光她的近照，日前曾被拍到產後臉蛋稍圓潤的她，在這張近照中已恢復女神水準，劉詩詩蓄著及肩短髮、45度側著臉露出微笑，優雅絕美的臉蛋上，多了母性溫柔與恬淡，讓粉絲盛讚「未免太美了吧」、「是越來越美的新鮮詩詩」。

而隨著絕美近照，工作室也附上簡短而充滿詩意的三句話，「十月秋來，不負等待，遇見美好」，粉絲們看了大為興奮，認為這是預告女神產後花了5個月調整到最佳狀態、將在10月份復工，更進一步推測之前的傳聞不假，劉詩詩很可能在那時候進《親愛的自己》劇組，合作對象則是影星朱一龍。

(中時電子報)