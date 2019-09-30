大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉本人穿著反送中的黑衣混入人群，並朝何韻詩潑灑紅漆。（警方提供／李文正翻攝）

北市警刑警大隊今天上午持拘票到胡、陳等人公司、住所起出抗議標語以及潑灑餿水、廚餘的水槍和抗議標語。（李文正台北傳真）

香港歌手何韻詩昨遭人潑紅漆，警方逮捕大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉、理事梁太富，訊後依妨害自由等6罪移送北檢複訊，今天上午再持拘票，陸續搜索胡位在新北市板橋板城路的消防工程公司，起出標語旗幟「今日亂香港、明日毀台灣」、「何韻屎滾回去」等標語，並從手機照片發現胡以及主嫌副理事長陳友達等9人密謀潑漆的會議，還規劃用水槍噴灑餿水，破壞香港大遊行活動，訊後將陳等7人依組織犯罪的名義移送台北地檢署複訊。

何韻詩遭潑漆 警方逮9人大動作以組織犯罪究辦

警方表示，昨天上午點，大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉、副理事長陳友達等多人在胡的消防工程公司會議室開會，一旁則有成員拍照，討論在立法院前舉行的香港大遊行時，針對何韻詩潑灑紅漆，另外則有人舉標語「何韻屎滾回去」、「今日亂港、明日毀台」。

警方分析通聯紀錄，得知胡、陳等人準備水槍、餿水、水球等物品，第1時間規劃在群賢樓潑漆，第2個則是漢中街、中華路路口後下手，若無法跟著人群接近何韻詩，再以丟水球，或是用裝有餿水的水槍朝何韻詩噴灑，干擾香港大遊行，胡還穿著「反送中」的黑衣服，以及黃色工程帽拍照展示，顯示要混入人群當中伺機下手，警方認定是胡、陳等人是有預謀性、計畫性、組織性的犯罪行為。

據了解，陳友達是大陳義胞二代，去年3月間，曾因獨派人士慈湖潑漆、砍蔣公銅像頭，持生髮水朝蔡丁貴噴灑，警方更查出5年前，陳等人曾參與中華統一促進黨的活動。

警方在今天上午陸續持台北地檢署開立的拘票，在新北市等地拘提7名共犯到案，並查扣水槍、廚餘、旗幟、大聲公等標語，其中有中華統一促進黨的背心，還在住所起出空氣槍等物品，認定有暴力犯罪的情形。

北市警局強調，將持續查明其餘滋事分子究辦，並嚴正呼籲及警告任何企圖以不法手段傷害民主法治的特定團體或個人，若有違法，警方有充分的能力及堅定的執法決心，必定依法嚴辦，絕不容許挑戰法律。

(中時 )