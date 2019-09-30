中颱米塔來勢洶洶，預估今間晚間將登陸台灣，彰化縣明日（10月1日）是否停班停課，彰化縣政府預計今天（9月30日）晚間8時宣布。

今天中部地區一整天都陰天，偶爾陽光露臉，但無風無雨，根據中央氣象局目前最新的預測，米塔颱風的警戒區只包括台中市，並未擴及彰化縣境。

彰化縣政府指出，彰化縣目前並未被納入警戒區內，轄內亦無風雨，將在晚間8時宣布，明天是否停止上班、停止上課。

(中時 )