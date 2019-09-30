彰化明是否停班課？ 晚間8點揭曉 17:572019/09/30 中時 謝瓊雲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米塔颱風來襲，中部無風無雨，彰化縣明天是否停班停課將於晚間八點宣布。（謝瓊雲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中颱米塔來勢洶洶，預估今間晚間將登陸台灣，彰化縣明日（10月1日）是否停班停課，彰化縣政府預計今天（9月30日）晚間8時宣布。 今天中部地區一整天都陰天，偶爾陽光露臉，但無風無雨，根據中央氣象局目前最新的預測，米塔颱風的警戒區只包括台中市，並未擴及彰化縣境。 彰化縣政府指出，彰化縣目前並未被納入警戒區內，轄內亦無風雨，將在晚間8時宣布，明天是否停止上班、停止上課。 (中時 ) #彰化 #彰化縣 #今天 #警戒區 #縣政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 暗夜惡火 塑膠粒子工廠陷火海 11:202019/09/26 社會 彰化萬人健檢平均壽命增1年 14國家百餘學者驚豔 12:072019/09/26 生活 彰化萬人健檢 14國學者取經 04:102019/09/27 地方新聞 中常委挺韓吐心聲 網看完：令人感動 07:562019/09/27 政治 369敬老禮金隔空再交戰 王惠美強調錢花刀口上 13:472019/09/27 生活 呷百二不算什麼 彰化縣最高齡太阿祖可能破紀錄 17:042019/09/27 生活 彰化立委第三選區 謝衣鳳PK洪宗熠 08:022019/09/29 政治 Dream Big！ 中華男籃總教頭帕克將為彰化籃球小將集訓 20:002019/09/29 生活 彰化縣明天正常上班上課 19:232019/09/29 生活 米塔颱風是否停班課？中市府：台中未在警戒區，正常上班課 19:512019/09/29 生活 生活熱門新聞 明續放颱風假？北北基、宜蘭22時前宣布 - 生活 週二繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 氣象局：晚上起北部變迎風面 風雨將達巔峰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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