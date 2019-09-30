針對網友發現韓國瑜和對香港歌手何韻詩潑漆犯胡志偉合照，高雄市長韓國瑜今天表示，和他合照的人很多，不可能先問要合照的人政黨色彩、政治立場，他呼籲支持者不要忘記愛與包容。

香港藝人何韻詩來到台灣參加「929台港大遊行」時遭到2名男子潑紅漆，事後有網友發現，其中一名潑漆男子胡志偉曾在韓國瑜與人合影的一張照片中出現，網友在臉書社團「辣台派挺蔡英文勝選連任」貼出照片遭網友酸「物以類聚」。

對何韻詩潑紅漆的嫌犯張志偉（左一）曾在某個宮廟活動中與韓國瑜其他人合影。（圖／辣台派挺蔡英文勝選連任臉書）

韓國瑜今天在出席高雄銀行配合市府政策性貸款記者會後接受媒體聯訪，對合照的相片出包括潑漆嫌犯胡志偉一事做出說明。他表示，和他照相的人很多，不可能對每個要照相的人都先問對方的政黨色彩或政治立場。

韓國瑜說，台灣最可貴的價值、最寶貴資產就是「我們是一個自由民主的社會，應該包容不同的政治意見、政治立場；也許我不同意你的發言，但我一定維護你發言的權利」。他呼籲支持者要包容不同意見和聲音，「一定不能忘記愛與包容的精神」。

(中時電子報)