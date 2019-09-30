致力於提振全民健康，且為了讓國人養成運動好習慣，文蘭慈善協會將於11月23日舉辦「第一屆文蘭慈善盃公益路跑賽」，分3公里「親子同樂組」、10.5公里「競賽組」和21公里「半馬組」，除報名費盈餘將捐出做公益外，參與者每跑一公里主辦單位也將捐10元做公益，號稱是秋季秋季CP值最高慈善RUN。

文蘭慈善協理理事長李淑媛指出，該會秉持著「用愛溫暖人間，將幸福傳遞出去」的宗旨，致力幫助陷於貧病苦難的人，集結專家學者與善心群眾的力量，協助需要健康的人能自力改善自身的健康；十年來已援助超過900戶。

在11月23日登場的「第一屆文蘭慈善盃公益路跑賽」，報名參賽即獲紀念衫、伴手禮、完賽獎牌、運動毛巾與餐盒之外，每組優勝者還可得到豐厚的獎金與紀念獎盃。賽後更有總價值共13萬元的摸彩活動，準備精美實用的獎項讓跑友帶回家。

此次路跑賽事，只要跑者每跑一公里，大會指定用水iWater金字塔能量活水就捐10元做公益，全數用於文蘭慈善協會弱勢家庭扶助計畫。

(中時 )