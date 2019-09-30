苗栗縣警察局首創與健身房合作，利用常訓時間到健身房提升體能訓練。（何冠嫻攝）

健身房不受天氣環境影響，苗栗縣警察局長翁群能盼能提升員警體能訓練。（何冠嫻攝）

苗栗縣警察局首創與健身房合作，利用常訓時間到健身房培養運動風氣，警局指出，戶外易受天氣過熱或下雨、空氣霧霾等因素影響，減低運動的動力，但健身房突破此限，除了跑步外，還能藉其胎運動器材增進員警肌力及體能，鼓勵走入健身房自我訓練。

警局在苗栗縣長徐耀昌與警友會的支持贊助下，利用警察常年術科訓練時間，前往健身房正確使用健身器材，以提升良好體能。30日徐耀昌與警察局長翁群能到山城體能空間，為員警加油打氣，鼓勵警察積極走進健身房自主訓練。

翁群能指出，警政署長陳家欽在署務會議中提及，員警體能測驗不再侷限於跑步單項，而是選擇有興趣的運動來替代跑步，以達持之以恆的目的。翁群能也說明，戶外運動常因天候、空氣霧霾等因素影響，而減低了運動的動力，但健身房運動則可不受環境影響。

徐耀昌表示，警察工作在所有公務員中危險性與複雜度極高，除面對危險情境除了要迅速、正確、大膽使用警械外，更要有良好的肌力與體能，盼藉健身房各類器材，分別針對身體各部位，漸進式的施作重訓，維持體能。

(中時 )