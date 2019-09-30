美秀集團在南韓舉行的台灣之夜演出。（新視紀整合行銷提供）

榮獲金曲獎最佳樂團等大獎肯定的麋先生，應文化部影視及流行音樂產業局之邀，與美秀集團、拍謝少年參加9月26至29日在南韓舉行的zandari festa音樂節與台灣之夜演出，隨即趕回台北與雅維•茉芮等人參加「台灣原創流行音樂大獎音樂分享會」，連續3天在台、韓兩地開唱，粉絲熱情到場支持。麋先生感謝歌迷，表示：「讓每一首歌有了最好的舞台。」

麋先生距離上次去南韓演出已經5年，不少死忠的南韓粉絲特別到場全程支持。在排練及表演之外，麋先生還抽空逛街，特地體驗當地美食「生章魚」，原本很害怕的喆安一吃就愛上；小B還去體驗韓國傳統服飾，團員都直呼很適合。

第一天團員要搭地鐵去新沙洞，但因為對文字不熟悉加上韓國地鐵較為複雜，花了1個多小時才到「新設洞」站，但走出地鐵後，才發現車站周邊荒涼，驚覺坐錯站，加上當天一大早搭飛機的疲累，讓團員大喊：「到底是誰認錯站！」

(旺報 )