由人氣男星松坂桃李跨國攜手韓國實力派女星沈恩敬領銜主演的電影《新聞記者》，改編暢銷同名小說，大膽融入多起近年在日本引發熱議的政治事件，將隱晦、禁忌的醜聞搬上大銀幕。

松坂桃李（左）飾演在內心糾葛下仍協助女記者的官僚。（天馬行空提供）

在日上映口碑絕佳，觀影人次衝破40萬人次，日前在感謝記者會上，松坂桃李說：「感受到作品的能量以及觀眾的熱情。」他飾演在內心糾葛下仍協助女記者的官僚，並透露：「決定參演這部電影之際，當然預料到會有許多不同的聲音出現。不過收到日本全國電影院的熱烈迴響後，獲得很大的勇氣。」他表示《新聞記者》帶給大眾反思、能引起討論是非常棒的事情。他說道：「進入30歲的我，開始變得想要演出讓人留下深刻印象的作品。」

33歲的導演藤井道人拍攝前採訪許多新聞記者及政府官員，「在採訪他們的過程當中，我深切感受到『無知』這種狀態是多麼可怕，但最恐怖的，是習慣於『無知』狀態的自己。」原著作者望月衣塑子回顧當初收到製片邀約時，表示「把現今社會所面對的情況，用所有人看了都會感到毛骨悚然的劇情片方式表現出來。我覺得這樣的模式，應該能將訊息送到更廣的地方。」導演藤井道人將於10月20日訪台參加映後導演講堂，該片於11月15日上映。

(中時 )