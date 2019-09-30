日本駐南韓大使館於上週起在使館的官網，每天張貼日本福島與首爾的輻射濃度，此前兩國因2011年福島核災的輻射殘留而再度爆發齟齬。

日本駐南韓使館在官網發布聲明說，披露輻射濃度的資訊反映「近來各方日益關注日本輻射濃度，尤其是南韓」。

日本駐南韓使館指出，公布的數據顯示，日本3座城市的輻射濃度，幾乎與日本境外包括首爾在內的各大城不相上下。

使館由上週起於網站張貼輻射濃度的資訊，並顯示兩座在福島縣的城市和東京與首爾的輻射濃度數據。

最新張貼的資訊指出，福島市的輻射濃度是每小時0.135微西弗（microsieverts），首爾則是0.120。

2011年3月規模9.0的強震引發威力強大海嘯，摧毀福島第1核電廠（Fukushima Daiichi）的冷卻系統。福島第1核電廠位於日本東北部太平洋沿岸。

而距離福島第1核電廠30公里的福島縣磐城，輻射濃度則是每小時0.060微西弗，至於距離電廠超過200公里的東京，則是0.036。

日本駐韓使館官網張貼的數據，取自於兩國的輻射監控當局及福島當地的機構。

使館網站張貼日文與韓文版本的聲明說：「由於我們持續提供基於科學證據的正確資訊，並且明確完整解釋公告在網站的訊息，日本政府希望南韓民眾對日本輻射濃度有更深入了解。」

(中央社)