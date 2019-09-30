港人何韻詩昨參加反送中大遊行時，遭統促黨自忠黨部主委胡志偉潑紅漆，檢方將胡男及在旁的洪門雙和堂強勢分會大哥梁太富2人依組織犯罪等罪聲押，台北地院審理後裁定，胡志偉20萬交保。

何韻詩被潑漆案 法官裁定交保理由曝光

(中時 )

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