對何韻詩潑漆 法官裁定交保 18:042019/09/30 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北院裁定交保 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港人何韻詩昨參加反送中大遊行時，遭統促黨自忠黨部主委胡志偉潑紅漆，檢方將胡男及在旁的洪門雙和堂強勢分會大哥梁太富2人依組織犯罪等罪聲押，台北地院審理後裁定，胡志偉20萬交保。 何韻詩被潑漆案 法官裁定交保理由曝光 (中時 ) #裁定 #何韻詩 #台北 #胡志偉 #法官 也許您會感興趣 推薦閱讀 公教年改法官停審聲請釋憲 遭大法官會議不受理 18:172019/09/27 社會 前瞻法案立委聲請釋憲 大法官會議再度不受理 18:402019/09/27 社會 來台遭民眾潑紅漆 何韻詩：香港人不會被嚇怕 16:072019/09/29 政治 何韻詩遭潑紅漆逮兩嫌 統促黨分部主委涉案 16:112019/09/29 社會 何韻詩遭潑漆 國民黨譴責潑漆者 16:532019/09/29 政治 何韻詩遭潑漆 蔡英文：一定嚴辦 17:182019/09/29 政治 何韻詩遭潑漆 韓陣營譴責暴力 17:522019/09/29 政治 何韻詩遭攻擊 警政署長：嚴懲暴力保障合法遊行 17:552019/09/29 社會 何韻詩遭潑漆 蔡英文：不會允許繼續發生 18:242019/09/29 政治 何韻詩持外國護照入境 依法不能參加政治遊行、演講 19:022019/09/29 政治 社會熱門新聞 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 潑漆聲押丟鞋馬英九沒事 網諷：綠就對了！ - 社會 對何韻詩潑漆 法官裁定交保 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 金髮妹不舒服 遭大媽「扯髮巴頭」逼讓博愛座 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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