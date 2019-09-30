三義木雕藝術節雙十展開 木雕師李道明為活動揭幕

2019三義木雕藝術節系列活動「藝動－木藝慢活嘉年華」將於10月10日一連4天盛大展開，除推出茶宴盛會、木藝市集、精雕細琢木雕秀，更規畫冰雕表演、街角藝術串聯－職人走廊等，更以踩街活動帶領民眾在三義木雕博物館及水美商圈體驗慢活步調與在地木藝文化之美。

今年的木雕藝術節系列活動，除台灣木雕南向交流展、國際木雕競賽展，同時結合三義慢城特色推出茶宴盛會、假日藝文表演、茶席體驗、茶器木作體驗坊、木藝市集、精雕細琢木雕秀、冰雕表演、街角藝術串聯的職人走廊、木藝體驗的親子DIY等，讓民眾在雙十連假享受三義的慢城旅遊。

縣府文化觀光局長林彥甫說明，10日當天將由魯班祭及7位大師冰雕秀揭開序幕，接續以踩街活動，邀請5組專業團隊及15組在地團體展現好客熱情，此外，廣受民眾好評的「茶宴盛會」辦桌活動，今年請到知名主廚張憲章現場指導，呈現豐盛飽滿的客家好料。

另，文觀局表示，木藝慢活嘉年華結合三義慢城意象，呈現獨特木雕與茶文化特色，除茶席體驗，還有特色文創市集，並規畫茶器木作體驗工坊，讓民眾可以親手製作屬於自己的木作茶器。更多2019三義木雕藝術節詳細活動資訊，可搜尋官方網站：http：／／www.2019sanyiwoodsculpture.com／

(中時 )