台中一名52歲的劉姓男子日28日深夜和羅姓及魏姓友人到太平區一家釣蝦場內聚餐，疑因不勝酒力，酒後鬧事，經店家報警，轄區太平警分局宏龍派出所員警到場，其中劉男已爛醉倒臥在地上，即通報救護人員前來，未料救護車一到，爛醉的劉男拒絕就醫，還腳踢救護員，員警見狀依法強制管束，依妨害公務等罪嫌將全案移送台中地檢署偵辦。
劉男28日到太平區興農路一段一家釣蝦場聚餐，三人酒後鬧事，經店家報警，員警到場，發現劉男爛醉倒臥在地上，即通報救護人員前來，待救護車前來救護，爛醉的劉男拒絕就醫，竟以腳踢擊林、詹兩位救護員，造成兩人手部紅腫，員警見狀依法強制管束，並依規定偵辦。
員警除將劉男帶回警局，負責救護的林、詹兩消防人員也檢具診斷證書對劉男提出傷害告訴，警方在訊後依涉嫌妨害公務、公然侮辱、傷害等罪嫌將全案移送台中地檢署偵辦。
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(中時 )
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