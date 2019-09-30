雲林明天正常上班上課 18:142019/09/30 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米塔颱風氣象圖。(摘自氣象局網站) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣府人事處發布明日照常上班、上課，且已通知鄰近的南投縣政府、嘉義市政府及嘉義縣政府。 (中時 ) #雲林 #上班上課 也許您會感興趣 推薦閱讀 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 18:212019/09/29 生活 彰化縣明天正常上班上課 19:232019/09/29 生活 米塔逼近 澎湖正常上班上課 20:572019/09/29 生活 颱風米塔來襲 高雄明天正常上班上課 20:572019/09/29 生活 屏東明天正常上班上課 21:102019/09/29 生活 米塔風雨未達標準 雲林縣明正常上班上課 21:172019/09/29 生活 輕度颱風米塔逼近 連江縣正常上班上課 21:262019/09/29 生活 嘉義縣、市明天正常上班上課 21:232019/09/29 生活 花蓮縣明日正常上班上課 21:282019/09/29 生活 不斷更新》苗栗縣、新竹市晚上6時起停止上班上課 08:262019/09/30 生活 生活熱門新聞 明續放颱風假？北北基、宜蘭22時前宣布 - 生活 週二繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 氣象局：晚上起北部變迎風面 風雨將達巔峰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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