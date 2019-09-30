洪姓男子竟上中投公路跑起馬拉松，猶如電影「阿甘正傳」翻版！霧峰警分局萬豐派出所員警日前驚見1名男子在中投公路奔跑，喝令他下交流道，協助脫險。洪男指稱，他自五權南路起跑，肚子很餓，其他都交代不清，警方對他在中投跑了12公里相當錯愕，透過警用人臉辨識系統追查到身分，疑患有智能障礙疾病，通知家屬將他領回。

萬豐派出所警員9月29日下午執行巡邏勤務，行經霧峰區中投西路一段與豐正路口，抬頭驚見1名男子竟在中投快速道路上往草屯方向奔跑，險象環生，急忙喝令他下萬豐交流道閘道。

經警方調查，男子疑患有智能障礙疾病，自稱姓洪，自五權南路口起點跑上中投公路，他一路奔跑，都沒有吃飯。警方詢問對為何跑上中投及年籍、住家等問題，他都一問三不知，員警只好將他帶返派出所安置，並提供便當及礦泉水。

警方透過戶政及警用M-POLICE人臉辨識系統查詢，確認他是38歲的洪姓男子，通知家屬，並將他護送回家。洪男家屬表示，他過去也曾有走失紀錄，感謝警方協助。

(中時 )