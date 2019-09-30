曾於清華大學美術學院修習版畫專業的王爍，對於不同風格的創作風格也多有涉獵。(王爍提供／王寶兒台北傳真)

大陸漫畫研究學者王爍。(王寶兒攝)

白色背景、簡單圖像，敘說著擠公交、吃蟹的生活平淡小事，來自大陸遼寧的漫畫家王爍，以自己為雛型創作的《門先生》，因平易近人的題材而獲得不少對岸讀者的共鳴。王爍也不僅限於漫畫創作，更是大陸第一名研究「獨立漫畫」的學者，在北京電影學院開班授課，教授漫畫知識。

王爍分享，創作漫畫的起源一切都是無心插柳，「在國外留學的時候，累積了很多自己對生活的想法，隨手畫了上傳到網路，沒想到很多人喜歡，鼓勵我『繼續畫下去』，我才持續記錄，當時我也沒意識到自己在畫漫畫，很單純的在紓壓、寫日記，後來開始研究獨立漫畫後，才知道自己當時畫的是獨立漫畫。」

王爍解釋，獨立漫畫的最大特點便在於未出版的非商業漫畫，比如說創作者自己印刷的漫畫小誌，便屬獨立漫畫，「假設你是一名記者，你有在畫漫畫，但沒有人要來找你合作出版，你所畫的通通都叫做獨立漫畫。」

現居於北京的王爍，將一點一滴的個人生活體驗化作《門先生》，以年節返鄉、父母關心、喝酒買菜等日常小事，畫出都市裡的小人物心聲，在大陸豆瓣網站上廣受討論，便有大陸網友分享，藉由閱讀王爍的漫畫，生活的焦慮感能夠得到紓解，過年返鄉的情節也特別受歡迎。

在漫畫中安靜又平凡的主角「門先生」，正是王爍以自己的形象打造而來，談起「門先生」的命名由來，也如同漫畫角色一般平淡。他說，「朋友的房東姓門，聽朋友的說法，像是個行為奇怪、古怪的人，朋友跟我提議，不如就以『門先生』當你的化身吧，我說也行，就這樣定下了角色。」

王爍表示，自己的創作靈感多來自於生活瑣事，「我比較不會去想劇情漫畫，但我在北京電影學院的漫畫系教書，學生常常會想創作科幻作品，比方說與宇宙、拯救世界有關的題材。」他也提及漫畫研究的價值，在於能夠讓一般讀者了解難懂的漫畫，或是爬梳漫畫史，對於當代環境是甚麼樣的存在。

王爍透露，自己從小便喜歡看漫畫，也喜歡畫畫，但從來沒有想過有一天能以畫漫畫、研究漫畫生活，「老實說，現在家人還不是能完全理解我在做甚麼。」而王爍在漫畫研究領域也多有成就，曾著有漫畫教材《漫畫課：漫畫新語》，過去於法國安古蘭歐洲圖像學院攻讀漫畫碩士，為大陸少見的漫畫研究學者。

(中時 )