米塔來襲，吉安鄉慈惠堂廟宇協助安置24位撤離鄉親，鄉長游淑貞（右）也於午間與收容鄉親共進午餐，趕走離家的不安。（吉安鄉公所提供／王昱凱花蓮傳真）

米塔颱風犯台，午後風雨漸強，恰巧今日適逢大潮，吉安鄉長游淑貞30日一早便與團隊開設防災整備會議，與國軍、花防部與吉安分局等單位前往轄內低窪榮光村撤離村民，安置於廟宇慈惠堂新設大樓等地，游更親自於用餐時間發送餐盒給居民，協助餵食臥床不便鄉親，讓許多人為之動容。

吉安東昌榮光村位居沿海低窪地，為海水倒灌易發處，游淑貞一早便與國軍弟兄等一同至第一線撤離居民，深入特殊家庭，協助全身癱瘓的鄉親搭上養護專車，挨家挨戶勸離長者們，並攙扶老人坐上軍用卡車，本次撤離100戶共221人，撤離率達百分百。

中午用餐時間游淑貞也前往安置點陪鄉親們共進午餐，「晚上風雨會變強，不要亂跑，也不能偷偷回社區喔！」，深怕老人想家偷跑，游細心叮嚀長輩，注意安全，待颱風遠去再返家。

游淑貞也至養護中心探望癱瘓不便的呂大哥，游提到，呂大哥一人獨居榮光社區，扣除照護員每日2次照護、餵食外，其餘時間都一人獨處，滿心不捨的拿起牛奶協助呂大哥進食，令所有人為之感動。

游淑貞感謝慈惠堂借用新大樓安置鄉親，提供溫暖、乾淨與舒適的環境，讓24位鄉親能夠在遠離家園之餘，不需為居住問題煩惱，能安心靜待颱風遠離。

(中時 )