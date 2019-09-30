香港人何韻詩昨參加反送中大遊行時，遭胡志偉及梁太富潑紅漆，檢方依組織犯罪等罪聲押，台北地院審理後認為，組織犯罪部分檢方舉證不足，但2人已對妨害名譽及毀損認罪，沒有羈押的必要。裁定胡志偉20萬交保、梁10萬元交保。

警方早上將胡志偉及梁太富移送北檢，右手包著三角巾的胡志偉在移送過程中說：「反對港獨暴力來台灣」、「台灣要安定」。

林偉信攝

(中時 )