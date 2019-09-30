黃金蝙蝠館設置貓頭鷹巢箱，邀貓頭鷹「打工換宿」。（張恒嘉提供／張朝欣雲林傳真）

水林鄉黃金蝙蝠館推廣生態保育，近日進行貓頭鷹巢箱製作教學，希望藉由貓頭鷹進駐「打工換宿」，幫忙吃掉農田裡的老鼠與害蟲。利用生物食物鏈除蟲害鼠害，可以減少農藥的使用，同時讓生態多樣化，可說是一舉兩得。

領角鴞屬於較不畏懼人類的貓頭鷹，居住處距離人類住家不遠，是最常見的貓頭鷹，但因天然樹洞愈來愈少，領角鴞只能選擇在椰子樹的樹葉基部、排煙管等環境不佳處繁殖，導致繁殖率降低，因此黃金蝙蝠館與台灣永續聯盟決定設計製作貓頭巢箱助其繁殖。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉表示，這幾天雲林縣環境教育輔導團到蝙蝠館製作貓頭鷹巢箱，成員主要是學校校長、教職員，希望透過巢箱製作，介紹貓頭鷹目前面臨的生態困境，讓貓頭鷹的保育工作在校園往下扎根。

張恒嘉指出，目前領角鴞大多在山區出沒，其實早年雲林平地的樹洞相當多，經常可發現其蹤跡，但最近10幾年來平地已甚少發現，由於領角鴞自己不會挖洞，所以必需設置巢箱吸引牠們進駐。

去年起黃金蝙蝠館與台灣永續聯盟開始製作貓頭鷹巢箱，目前在雲嘉地區設有超過100個巢箱，貓頭鷹很喜歡吃田鼠、飛蛾、螽斯等對農作物有害的生物，所以設置巢箱吸引牠們來「打工換宿」，可藉由生物食物鏈來減少農藥的使用。

(中時 )