去年以《不忠之愛》入圍金馬獎最佳動畫短片的香港動畫導演麥少峯，不僅在動畫領域發展的有聲有色，也以恐怖漫畫在市場佔有一席之地。麥少峯分享，自己的第一份工作，其實是擔任香港已故漫畫家上官小強的工作室助理，而創作恐怖漫畫則是希望在充斥武打漫畫的香港，藉此營造不同的市場。

麥少峯笑稱，小時候其實很怕鬼，但在成長過程中，卻漸漸膽大，對「鬼」產生好奇，「香港有很多專講靈異故事的電台、節目，我常常看，甚至在晚上故意將房間弄暗，留下一盞紅燈，靜待發生的事情，想要透過親身體驗去了解，『鬼』是甚麼東西。」

麥少峯於今年在香港出版漫畫合輯《灰飛不滅》，收錄《灰飛不滅》及《黃油紙路》兩則恐怖故事，分別描述遭鬼纏身的考生、想幫助鬼離開故地的男孩故事。麥少峯表示，恐怖漫畫是為了市場的嘗試，自己喜歡的漫畫風格其實很小眾，「像科幻的《阿基拉》，以及沒有明確的起承轉合、沒有對白的漫畫，都是我喜歡的，我覺得那不僅有想像空間，也可以給讀者空間思考。」

麥少峯透露，漫畫能夠為兒時娛樂不多的環境，帶來一些樂趣，也可以發洩心中的情緒，「小時候如果被欺負，就會看《龍虎鬥》之類的漫畫，藉由漫畫中的正義來排解自己的心情。但長大以後，覺得漫畫像是孩子的興趣，開始喜歡看電影，對電影的喜愛也是影響我走向動畫之路的關鍵。」

麥少峯在近年先後以動畫《Back to Base》及《Disposition》獲得香港ifva獎的肯定，也以《不忠之愛》入圍金馬獎最佳動畫短片。麥少峯表示，在香港人的眼中，自己的知名作品多為動畫，而在不同領域雙棲的他則認為，兩者創作擁不同魅力，「比起動畫和電影來說，漫畫的想像空間可以更多，因為在漫畫格線之外，擁有很多空白。動畫則不然，是連續的影像，觀眾會被影像牽著走。」

(中時 )