台南市明天正常上班上課 18:212019/09/30 中時 洪榮志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市政府表示，根據氣象預報資料顯示，風力跟雨量都未達停班課標準，台南市明天正常上班上課。 (中時 ) #台南市 #上課 #上班 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市千億總預算遭退回 市府：議會無權退回 13:592019/09/26 政治 台南市議會退回市府109年度總預算 13:532019/09/26 政治 校園事件受矚目 台南市推建構校長支持團隊 23:382019/09/26 生活 洪秀柱選台南會贏？他曝關鍵原因：穩了 11:492019/09/29 政治 朱柱台南再度合體替林燕祝造勢 12:462019/09/29 政治 台南市老樹節 黃偉哲親種鳳凰花樹苗 16:502019/09/29 生活 台南市明天正常上班上課 20:472019/09/29 生活 重陽節到了 二奉堂用愛溫暖長者的心 22:002019/09/29 生活 登革熱入侵成大 疑爆群聚感染 04:102019/09/30 地方新聞 10年捐贈11部救護車 建設公司回饋社會受表揚 16:552019/09/30 社會 生活熱門新聞 明續放颱風假？北北基、宜蘭22時前宣布 - 生活 週二繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 氣象局：晚上起北部變迎風面 風雨將達巔峰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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