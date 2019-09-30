民進黨台南市第一選區立委初選由賴惠員（右二）出線，雖然有身陷賄選疑雲的危機，但幾次黨主席卓榮泰、蔡英文總統力挺，仍讓她有自信勝出。（資料照，莊曜聰攝）

在民進黨立委黨內初選屈居第二的前台南市副市長顏純左（左一），據傳並未放棄立委選戰，地方傳聞他有可能代表第三勢力參選，成綠營內訌隱憂。（資料照，莊曜聰攝）

總統大選藍綠對決態勢濃厚，立委選情也隨著慢慢加溫，台南市第一選區立委浮出檯面的參選人中，藍綠陣營均由擔任過議員的新人出線，去年底市議員落選的賴惠員在民進黨黨內立委初選成為黑馬，國民黨則是由高票連任的市議員蔡育輝「越級打怪」，但還有第三勢力虎視眈眈，傳出不滿黨內初選結果的顏純左有可能脫黨參選，投入第三勢力。

南市第一選區向來是藍綠競爭激烈的區域，雖普遍認為綠大於藍，但差距並未如想像中大，但綠營多年來在該區立委選戰均占優勢，因此成為藍營艱困選區，然而因民進黨黨內初選造成同志齟齬，國民黨一度有翻盤機會，但近來兩黨總統參選人民調出現差距，聲勢又有下滑跡象。

國民黨市議員蔡育輝代表藍營出征，剛連任就參選立委，可說是「越級打怪」，身兼市議會國民黨團書記長的他有大砲性格，經常高分貝針砭時政，有一定媒體曝光度，目前除勤跑基層也積極整合藍營支持者，他認為韓國瑜聲勢如果觸底反彈，有機會帶動立委選情，未來在台南將採聯合作戰方式營造勝選契機。

獲得民進黨提名參選的賴惠員因初選時造成的同志心結似乎還未解，如何團結黨內支持者消弭異見是主要目標，9月時蔡英文總統、黨主席卓榮泰南下為她站台，並將加速選區「蔡英文、賴惠員競選後援會」的成立，邀集市議員團隊參與，希望能以行動力挺大團結，要拚總統、立委、政黨票三贏。

但綠營仍有隱憂，小黨林立可能瓜分選票，包括台灣民眾黨、一邊一國行動黨、喜樂島聯盟、台灣維新黨等，都有可能在最後登記前推出參選人，其中在民進黨立委初選屈居第二的顏純左，選後團隊仍繼續運作，地方也傳出他極有可能代表第三勢力出征，但始終未獲證實。

(中時 )