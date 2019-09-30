颱風來襲蚵農搶收牡蠣減少損失。（張朝欣攝）

米塔颱風逼近，雲林沿海蚵農不敢掉以輕心，昨天紛紛搭乘膠筏搶收吊蚵，減少颱風可能帶來的損失；文蛤、虱目魚養殖業者則擔 心這幾天正逢大潮，可能因颱風造成水患，著手加強排水系統，並盡量將魚隻圈養起來避免魚塭滿溢流失。

根據中央氣象局颱風資料顯示，昨晚至隔天上午米塔颱風可能帶來豪大雨，雲林沿海口湖、台西、四湖等鄉鎮蚵農為防範吊蚵受損，一大早即全家總動員，搭乘膠筏搶收吊蚵。

蚵農表示，雖然雲林沿海白天沒有出現強風豪雨，但時陰時晴，天氣非常不穩定，老經驗的蚵農都會未雨綢繆，能採收多少吊蚵就採收，不能採收就加以補強，把損失減到最低。

除了搶收吊蚵外，五條港、台西港、台子港、箔子寮港等漁港陸續湧入船筏停泊，漁民們用繩索把船隻固定在岸邊並串綁一起，以免船隻互相撞擊受損。

文蛤養殖業者也擔心這幾天適逢大潮海水水位上升，一旦降雨，陸地河川與排水系統的水便無法排入海裡，海水甚至可能回灌至大排與河川，造成魚塭滿溢水產養殖物流失，因此也展開防護工作。

林姓文蛤養殖業者指出，台西文蛤產量約佔全台6成，是國內文蛤主要產地，大部分文蛤池都是文蛤與虱目魚、白蝦混養，屬於淺水池，一旦颱風造成大排滿溢甚至潰堤，文蛤池一定會被淹沒，所以大家都不敢掉以輕心。

(中時 )