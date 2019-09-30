想知道自己的能力距離真正的職棒球員到底有多遠？不用靠感覺，透過運動科學的數據分析就可以知道。為了讓民眾更貼近運動科學，進而對運科有更多的了解，科技部特地委託臺灣體育運動大學舉辦「OPEN HOUSE－CLOSE TO SPORTS SCIENCE」活動，提供對運科有興趣的民眾，能直接走進研究室，眼見為憑。

從前身「國家長期發展科技委員會」開始，科技部成立迄今已達60年里程碑，長年扮演推動臺灣科學發展的角色，居功厥偉。近年來更推動「精準運動科學研究專案」，鼓勵臺灣運動科學發展，更進一步希望運動科學不但能協助菁英運動員增強實力，更能貼近一般民眾，讓運科進入生活。

「科技部希望利用科學的力量來提升台灣的體育實力，非常高興科技部開始重視運動這一塊。」臺體大校長林華韋從棒球國手，到如今成為體育學者，他非常重視運動科學與實務的結合。本次臺體大受委託舉辦民眾接觸運科的活動，他說：「不只希望提供民眾去認知運科，更希望有更多的互動與交流。」

臺體大本次舉辦「OPEN HOUSE－CLOSE TO SPORTS SCIENCE」活動，都與棒球相關，分為三個部分，包括「選材測試」，由臺體大運動健康科學系助理教授邱志暉主持，透過測量身高、胸椎旋轉能力、空手與負重垂直跳以及高速投擲藥球，來提供民眾體驗，更提供高階運動員的相關數據，讓一般民眾理解職業球員驚人的身體素質。

另外是「投打實驗室」，由臺體大運動資訊與傳播系副教授黃致豪主持，參與民眾透過專業器材，透過記錄打擊姿勢與打擊落點，評估相關數據，進而挑選出有潛力的球員，或是協助球員修正擊球角度；還有就是「生物力學實驗室」，臺體大體育系主任陳重佑透過攝影分析器材，記錄相關數據，去發掘動作技術的相關問題，提供球員與教練去進行修正與調整。

帶著家人來參加的郭獻凱與鄭朝州，都對首次舉辦的運科體驗活動非常感興趣，尤其是親身體驗「投打實驗室」，能透過影像紀錄自己的打擊技巧，更是讓他們印象深刻，鄭朝州更強調，希望未來能舉辦更多類似活動，讓民眾有更多體驗。

(中時電子報)