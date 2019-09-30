受米塔颱風影響，八堵=花蓮間自18點6分起各列次區間車停駛，基隆=新竹間上行自19點28分起（1238次到基隆站）、下行自19點46分起（1235次到新竹站）各列次區間車停駛。其他區間均正常行駛。

(中時 )