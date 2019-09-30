來自新竹縣、新竹市、苗栗縣近百位議員、鄉鎮長、里長30日南下高雄，赴市議會表達對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的支持；韓致詞時強調，若國民黨重新執政，台灣一定要走開放道路，「把裹小腳式的國家政策全丟到垃圾桶」。

新竹市前議長、韓國瑜新竹市後援會總會長謝文進動用深厚人脈關係，號召竹竹苗93位議員、鄉鎮長、里長挺韓，30日分乘3部遊覽車南下高雄，包括新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮、苗栗縣議長鍾東錦等人均共襄盛舉，加上隨行人員共百餘人，聲勢浩大。

竹竹苗議員團傍晚先拜會高雄市議長許崑源，許表示，韓國瑜擔任高雄市長後，中央不斷卡韓，像南部機場等重大政策都不配合，補助款也不撥下來，就是民進黨「把他逼到非得要拚更大的不可」，韓才需要去選總統，當選之後會報答高雄，讓高雄有大發展。

無黨籍的謝文進表示，他從政態度一向超越藍綠，由於認同韓國瑜重視庶民、照顧弱勢的理念，決定全力挺韓；竹竹苗議員團此次南下，韓國瑜也撥空接見，議員、鄉鎮長、里長們特別致贈菜頭、包子、粽子、蒜頭，預祝韓好彩頭，2020「包中、凍蒜」。

韓國瑜致詞時表示，民進黨執政之下，老百姓過得這麼苦，若明年國民黨重返值正，他一定要求文武百官要傾聽民意，絕對要走開放的道路，把現在裹小腳式的國家政策全部丟進垃圾桶，邁開大步迎向全世界，這是台灣唯一的出路。

(中時 )