今年彰化國慶嘉年華活動以「鑼鼓喧天迎國慶-從早High到晚，快樂平安歸」為主軸，分別在員林國小、員林市公所、員林公園及圓林園辦理，從早到晚精彩不斷。（謝瓊雲攝）

每年最受學子關注歡迎的「鑼鼓喧天迎國慶行進樂隊比賽」，將以員林國小為起點，從三民東街行經員林公所觀禮台，右轉萬年路再右轉進入和平東街，轉大同路一段，再從正興街回到員林國小。（謝瓊雲攝）

員林市知名探索樂園，今年也將會出動9隻恐龍加入遊行隊伍，與市民們近距離互動、同樂。（謝瓊雲攝）

彰化縣今年國慶嘉年華系列活動，移師員林市，活動一場接一場，從一大早規畫到晚間近10點，熱鬧滾滾。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

歡慶國慶全市沸騰，從早high到晚。彰化縣國慶嘉年華活動，今年將首度移師員林市舉辦，除了有熱鬧的遊行踩街、高國中行進樂隊遊行大賽，還將在圓林園舉辦草地流行音樂會，晚會時段更有歌手熊仔、李千娜、曾沛慈現身演唱。

彰化縣長王惠美表示，10月10日是中華民國的生日，今年特別從白天到晚上安排一系列慶祝活動，從員林國小出發，縣內高中職、國中的校園樂隊、社區團體，和社福宣導隊伍一同行進表演，並在市區繞街遊行。

員林市長游振雄表示，感謝縣府安排，讓員林市成為今年國慶主場地，活動從早到晚精采可期，屆時員林百果山探索樂園也將出動7隻恐龍共襄盛舉，歡迎大小朋友一起來參與。

彰化縣政府指出，國慶日當天上午8：30，將在員林國小舉辦「鑼鼓喧天迎國慶行進樂隊比賽」，9：00在員林公園有「交安體驗趣味探索」活動，下午1點在圓林園有「青春樂彰 Let’s Rock熱音比賽」，傍晚17：30接續有許多流行樂手、知名樂團集結開唱，還有電動車等大獎供摸彩，敬邀民眾一起「從早High到晚 快樂平安歸」，同賀中華民國「生日快樂」。

(中時 )