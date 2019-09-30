歡慶國慶全市沸騰，從早high到晚。彰化縣國慶嘉年華活動，今年將首度移師員林市舉辦，除了有熱鬧的遊行踩街、高國中行進樂隊遊行大賽，還將在圓林園舉辦草地流行音樂會，晚會時段更有歌手熊仔、李千娜、曾沛慈現身演唱。
彰化縣長王惠美表示，10月10日是中華民國的生日，今年特別從白天到晚上安排一系列慶祝活動，從員林國小出發，縣內高中職、國中的校園樂隊、社區團體，和社福宣導隊伍一同行進表演，並在市區繞街遊行。
員林市長游振雄表示，感謝縣府安排，讓員林市成為今年國慶主場地，活動從早到晚精采可期，屆時員林百果山探索樂園也將出動7隻恐龍共襄盛舉，歡迎大小朋友一起來參與。
彰化縣政府指出，國慶日當天上午8：30，將在員林國小舉辦「鑼鼓喧天迎國慶行進樂隊比賽」，9：00在員林公園有「交安體驗趣味探索」活動，下午1點在圓林園有「青春樂彰 Let’s Rock熱音比賽」，傍晚17：30接續有許多流行樂手、知名樂團集結開唱，還有電動車等大獎供摸彩，敬邀民眾一起「從早High到晚 快樂平安歸」，同賀中華民國「生日快樂」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。