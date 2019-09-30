電影《江湖無難事》今釋出終極預告，活屍肆掠大爆炸場面讓人驚艷，在片中跟活屍對戲的陳漢典，還特別在現場示範活屍演技，他自有一套表演方法口訣：「你就是要想像一隻腳穿了高跟鞋，另一隻腳穿平底鞋。像我本身身高180（公分），所以你往前走路的時候就是要190 、180，一拐一拐的。雙手還要往前抱，但是撲了一個空，要抱卻抱不到。」

邱澤飾演的台客製片，邀請陳漢典演出電影男主角，陳漢典卻不斷找碴，鬧出不少笑話，邱澤表示和陳漢典對戲時最容易笑場，但這對新奇的組合也迸出許多逗趣畫面，而邱澤在片中不顧一切完成夢想的超狂演出，成就了該部電影熱血圓夢的勵志風格。

陳漢典演起活屍唯妙唯肖。（華映提供）

導演高炳權透露拍攝此片的艱辛過程，他早在2013年完成劇本構思，幾年來卻遲遲找不到金主願意冒險投資這麼「ㄎㄧㄤ」的劇本，他開玩笑分享：「當初我去找人投資還遇到有人跟我說，他學佛的，這種片不太適合他們投資。」相隔6年終於完成電影。

片中元素相當豐富，有各式槍戰，又涉及台日黑幫交易，還蹦出活屍的荒謬劇情，讓觀眾猜不透劇情的下一步，特映後屢屢傳出好口碑，影迷紛紛認為《江湖無難事》突破過去各種老梗笑料，擺脫台灣喜劇過去綜藝梗，呈現讓人意料之外的捧腹大笑。該片10月9日上映。

(中時 )