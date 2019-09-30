今年高雄電影節「焦點影人」致敬去年辭世的義大利國寶導演貝納多貝托魯奇（Bernardo Bertolucci），影展選錄他的早期經典作《同流者》、《巴黎最後探戈》、《迷情逆戀》、《我和你》，回顧這位一生充滿爭議的影史巨導的電影風采。這也是歷經「#Me_Too」風波後，《巴黎最後探戈》首度以數位修復版再登台灣銀幕。

影展加碼再為影迷獻上加拿大攝影大師安德烈杜賓（André Tuprin）專題，他被稱為「魁北克電影之眼」同時也是加拿大新導演推手，曾和名導丹尼維勒納夫、伊曼紐霍斯德瑪黑、札維耶多藍等合作。他將於10月22日來訪高雄電影節，參與大師講堂與多場映後講座與影迷見面。

雄影致敬爭議名導貝托魯奇。（高雄電影節提供）

貝納多貝托魯奇是歐洲近五十年來最受仰望、亦最富爭議的名導，坎城影展頒給他終身成就榮譽金棕櫚，稱讚他為「義大利電影創作的巨人，永遠是世界電影的指路明燈」。他的代表作之一《巴黎最後探戈》曾因尺度過大、遭多國禁播，貝托魯奇因此被義大利褫奪公民權長達5年。十年前更爆出未經女主角瑪利亞施奈德的同意，導演與馬龍蘭度在片場即興設計「牛油雞姦」橋段，近年貝托魯奇的一段專訪證實了這個事件，「我的確用了一種恐怖的方式對待瑪利亞，因為我沒告訴她會發生什麼」，這讓貝托魯奇的最後人生飽受輿論抨擊，也讓這部大膽探索人性、情色及政治的經典作品，添染更多爭議。

《親愛媽咪》劇照。（高雄電影節提供）

譽為加拿大新生代導演幕後推手的「魁北克電影之眼」攝影師安德烈杜賓，攝影作品三十餘部、獲獎無數，早期為名導丹尼維勒納夫執攝影鏡，近年安德烈杜賓則與「天才導演」札維耶多藍搭檔，《親愛媽咪》獲坎城評審團獎、《不過就是世界末日》獲坎城評審團大獎，今年再與多藍合作《馬提亞和馬克西》於坎城影展世界首映，只有杜賓鏡下肆無忌憚、叛逆生猛的畫面，才能捕捉多藍的殘酷青春，也奠定多藍電影的特寫影像風格。

電影攝影大師安德烈杜賓訪台授秘訣。（高雄電影節提供）

除了選映5部與丹尼維勒納夫、札維耶多藍和伊曼紐霍斯德瑪黑合作的攝影作品，高雄電影節並完整安德烈杜賓的三部導演作品，包括16mm黑白底片拍出青春焦躁的公路電影《追愛伊斯坦堡》；將詭譎的愛情電影，翻轉成碧海藍天的美麗故事、代表加拿大參賽奧斯卡外語片的《水底人生》；充滿影像美學語彙、致敬《潛行者》的意識流大作《腦內啡真實》。高雄電影節於10月10日至27日，在高雄市立圖書館總館、MLD影城、高雄市電影館、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫登場。

(中時 )